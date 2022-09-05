Almanya'da doğalgaz zamları protesto edildi

Avrupalı liderlerin önümüzdeki kışın çok zor geçeceği yönündeki açıklamaları devam ederken, Almanya'nın Köln kentinde doğalgaz zamlarına karşı miting düzenlendi.Mitinge katılanlar Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği desteği geri çekmesi, Rusya'ya karşı yaptırımları sona erdirmesi ve Kuzey Akım 2'nin faaliyete geçmesini talep etti.Reuters'ın aktardığı habere göre miting, Köln'deki Rusça konuşan diaspora grupları tarafından düzenlendi. Mitingin organizatörlerinden Elena Kolbasnikova 'Almanya kaos içinde. Bu kış nasıl hayatta kalacağız?” dedi.Haberde birkaç düzine kişiden oluşan bir grubunsa Ukrayna'ya desteklerini ifade etmek için Köln'ün devasa Gotik katedralinde toplandığı belirtildi.