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Nureddin Nebati'den 'Orta Vadeli Program' değerlendirmesi

Orta Vadeli Program ile ilgili açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun tek hanelere ineceğini öngördüklerini söyledi.

Ekleme: 4.09.2022 - 17:57 Güncelleme: 4.09.2022 - 17:59 / Editör: Ozge Selin
Nureddin Nebati'den 'Orta Vadeli Program' değerlendirmesi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Orta Vadeli Program (OVP) ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Nebati, OVP ile enflasyonun tek hanelere ineceğini öngördüklerini belirtti.

Ekonominin büyüyerek güçlendiğini belirten Nebati, şu ifadeleri kullandı:

'Hükümet olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana kapsayıcı kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda hazırlayıp uyguladığımız orta ve uzun vadeli planlarla ekonomimizi büyüttük ve güçlendirdik. Önümüzdeki 3 yıllık dönemin yol haritasını oluşturacak Orta Vadeli Program, dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler titizlikle analiz edilerek, On Birinci Kalkınma Planı esaslarıyla uyumlu şekilde hazırlanmıştır.

'Enflasyonun tek hanelere ineceğini öngörüyoruz'
Programımızı hazırlarken büyümeyi ve istihdamı artıran, yüksek katma değerli üretimi önceliklendiren ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyümeyi esas alan Türkiye Ekonomi Modelimiz merkeze alınmıştır. Program süresince uygulayacağımız politikalar da bu kapsamda, yüksek katma değerli üretimi, cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşmeyi, verimliliği ve ihracat artışını sağlamak üzere oluşturulmuştur. Böylelikle ekonomimizin ortalama yüzde 5,3 büyümesini, istihdamın toplamda 2,7 milyon kişi artmasını öngörüyoruz.

Ayrıca program dönemi sonunda, ihracatımızın 305 milyar dolara ulaşacağını, işsizlik oranının yüzde 9,6 ile önemli ölçüde gerileyeceğini, cari işlemler açığının GSYH'ye oranının yüzde 0,9 olacağını, enflasyonun tek hanelere ineceğini öngörüyoruz.

'Mali disiplinden asla taviz vermedik'
Vurgulamak isterim ki, 2023-2025 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programımızda, önceki yıllarda olduğu gibi mali disiplinden asla taviz vermedik. Ekonomimizin temel dinamiklerini göz önünde bulundurarak tüm vatandaşlarımızın önceliklerini karşılayacak bir bütçe hazırlamaya gayret ettik. Program dönemi sonunda, Merkezi Yönetim Bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 1,5 olmasını öngörüyoruz.'
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