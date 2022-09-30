‘N’ harfiyle dolandırıcılık

Ünlü ikinci el alışveriş sitesi dolandırıcıların geçim kapısı oldu. Kendisini öğretmen olarak tanıtıp, elektronik süpürge satma bahanesiyle vatandaşları dolandıranların yöntemi ağızları açık bıraktı.İlginç olayda, kendisini Artvin'de öğretmen olarak tanıtan I.G adlı kişi, ünlü ikinci el sitesine süpürge ilanı koydu. İlanı gören B.A isimli şahıs, I.G isimli kişiyle bağlantıya geçti. Ürünü almak için anlaşan B.A'ya dolandırıcı, “Artvin'de yaşıyorum. Bir oğlum var. Bu süpürgeyi eşimin arkadaşı hediye aldı. Bende aynısından var. Satmak istiyorum” diyerek ürünün fatura ve resimlerini yolladı.B.A'yla anlaşan dolandırıcı, ödemeyi ‘https://secure.sahibindenn-get.com/param-guvende/odeme-yap/step.php?id=dyson-v15-detect-absolute-10659157245' adlı adrese beş dakika içerisinde yapmasını, dekontu gönderdikten sonra eşinin kargoya vereceğini söyledi. Bu linke tıklayan B.A 7 bin 700 TL'yi yatırdı. Parayı yatırdıktan sonra B.A internet sitesinin adresinin sonunda 2 'n' ile taklit edildiğini fark etti. Para havale olduktan sonra dolandırıcı I.G telefon numarasını iptal ederek ortalıktan kayboldu.B.A, “Bir hafta önce eşime elektrik süpürgesi almıştım. Anneme de almak istedim. Uzun arayışlar sonucunda ünlü ikinci el sitesinde ilanı gördüm. Daha uygun fiyatı vardı. Mesaj attım. Bana geri dönüş yaptılar. Telefonda çok inandırıcı konuşuyorlardı. Parayı istedikleri adrese havale ettim. Ürünü göndermeleri için telefon ettiğimde ise telefon hattının iptal edildiğini anladım. Dolandırıldığımı anladım ama iş işten geçmişti. İkinci el sitesini aradığımda bana, 'Havale ile işlem yapılmadığını sadece kredi kartı üzerinden işlem yapıldığını' söylediler. Sitenin adresini iyice incelediğimde de sonunda iki tane 'n' olduğunu fark ettim. Herkese bu konularda dikkatli olmasını ve havale ile ödeme yapmamalarını öneriyorum” dedi.Tüketicileri dolandırıcılara karşı uyaran Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Teknolojinin gelişmesiyle çok fazla dolandırıcılık hikayesi duyuyoruz. Tüketicilerin uyanık olması gerekiyor. Gönderilen linke direk tıklamak yerine, internet sitesini kendileri yazmalılar. Güvenli olmayan bağlantılara para yatırmamalılar. Böyle dolandırıcılık konularında direkt Savcılığa başvurmalılar” diye konuştu.