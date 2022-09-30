MİT, Suriye'de 19 DEAŞ'lıyı yakaladı

Yurt içinde ve dışında terörle mücadele azim ve kararlılıkla devam ediyor.Suriye'de TSK personeli başta olmak üzere Türk Kurumları'na yönelik sansasyonel eylemler gerçekleştirmek üzere DEAŞ'ın özel bir hücre oluşturduğu ortaya çıktı.MİT'in istihbarı ve operasyonel desteğiyle Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatı alanlarında düzenlenen operasyonlar neticesinde 1'i ölü 19 DEAŞ mensubu yakalandı.Çok sayıda patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirilirken DEAŞ'lı hücre üyeleri keşif yaptıklarını itiraf etti.TSK'ya ait araçların Suriye'deki günlük rutinlerini tespit etmeye yönelik çalışma yaptıklarını söyleyen DEAŞ'lı teröristler ayrıca Ağustos ve Eylül ayları arasında TSK araçlarına yönelik 4 eylem girişiminde bulunduklarını da söyledi.Operasyonlar neticesinde; 350 kg. TNT, 20 adet patlamaya hazır EYP, 14 adet boş EYP düzeneği, 3 adet intihar kemeri, 2 adet intihar yeleği, 600 adet fünye, 7 adet AK-47, 3 adet LAW silahı, 750 metre uzunluğunda infilaklı fitil, 1 adet RPG atar, 12 adet RPG-7 mühimmatı, 5 adet 107 mm.lik havan mühimmatı, 2 adet taaruz tipi el bombası, 4 adet AK-47 şarjörü, 4 paket çelik bilye, 84 adet 9 volt akü, 1 adet M-16 (keskin nişancı tüfeği olarak kullanılmak üzere modifiye edilmiş), 3 adet keskin nişancı dürbünü, 2 adet 7.65 mm. çapında tabanca, 1 adet 9 mm. çapında otomatik tüfek ele geçirildi.