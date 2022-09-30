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Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeler değerlendirildi.

Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü
Ekleme: 30.09.2022 - 14:01 Güncelleme: 30.09.2022 - 14:02 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü
Başkan Erdoğan, görüşmede uzun süredir üzerinde çalıştıkları Rusya-Ukrayna arasındaki esir değişimini başarıyla sonuçlandırmış olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.



Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracına yönelik mutabakatın işlediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, benzer bir yaklaşımın Zaporijya Nükleer Santrali bağlamında da sergilenebileceğini, santralin çevresinde askerden arındırılmış bir bölgenin tesisi yönünde gerekli arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık teklifinin geçerli olduğunu dile getirdi. Ukrayna'nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesinin diplomatik sürecin canlandırılması çabalarını zora sokacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşın barışçıl müzakereler yoluyla çözümü için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını söyledi.
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