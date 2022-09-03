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Semra Güzel tutuklandı…

"Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" (Bölücü terör örgütü PKK) suçundan arandığı için İstanbul'da gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen HDP 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Semra Güzel tutuklandı…
Ekleme: 3.09.2022 - 22:38 Güncelleme: 3.09.2022 - 22:47 / Editör: Ozge Selin
Semra Güzel tutuklandı…
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' (Bölücü Terör Örgütü PKK) suçundan iki adet aranma kaydı bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'i (38), M.Ş. isimli bir kadının nüfus cüzdanı ile İstanbul'da yakalayarak gözaltına aldı. Edirne istikameti üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde gözaltına alınan ve kızıl bir peruk takarak polislerden saklandığı ortaya çıkan Semra Güzel'in yakalandığı araç içerisinde A.G. (43) ve F.D. (25) isimli iki kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Bölücü terör örgütü PKK üyeliğinden aranan Güzel'in güvenlik güçlerine yakalanmamak için kızıl bir perukla kamufle olmaya çalıştığı ve kılık değiştirdiği ifade edilmişti. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri ve sorgusu tamamlanan Semra Güzel, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Semra Güzel tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan diğer iki kişinin yasal işlemleri ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde devam ediyor.
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