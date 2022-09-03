İlk merkezi Emine Erdoğan açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'de 18 yaş üzeri yetişkin engellilere yönelik İstanbul'da hizmete alınan ilk halk eğitim merkezinin açılışını gerçekleştirdi.Özel eğitime ihtiyacı olan 18 yaş üstü yetişkin bireyler için açılan "Feneryolu Özel Yürekler Halk Eğitimi Merkezi"ni ziyaretinde Emine Erdoğan'a Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de eşlik etti.Öğrenciler, öğretmenleriyle besteledikleri "Özel Yürekler" parçasını enstrümanlar eşliğinde Emine Erdoğan için seslendirdi. Emine Erdoğan, burada görme engelli öğrenci Mert Özer'in piyano eşliğinde seslendirdiği "Neyleyim İstanbul'u" parçasını da dinledi.Emine Erdoğan, ziyaret kapsamında son olarak özel eğitim öğrencileri, halk eğitimi merkezi ve olgunlaşma enstitüsü kursiyerlerince hazırlanan eserlerin sergilendiği fuaye alanına geldi. Burada Emine Erdoğan'ı otizmli Samet Zileli, piyano çalarak karşıladı.