Akdeniz'de korkutan deprem!

Son dakika bilgisine göre AFAD, Yunanistan'a 20 Datça'ya 203 kilometre uzaklıkta 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin saatinin 07.13 olduğu da belirtildi.

Son dakika bilgisine göre AFAD, Yunanistan'a 20 Datça'ya 203 kilometre uzaklıkta 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin saatinin 07.13 olduğu da belirtildi.AFAD'dan yapılan açıklamada "Geçmiş olsun Muğla. Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.