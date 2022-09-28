Şanlıurfa'da terör operasyonu

Şanlıurfa’da sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şafak operasyonunda silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi 1 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şafak operasyonunda silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve araştırma hastanesine getirilerek buradan alınan sağlık raporu sonrası sorgulanmak üzere TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.