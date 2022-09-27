Meral Akşener'den flaş açıklama...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını değerlendirdi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda konuşan Akşener, 'Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın adayı değil. Masada bir dayatma söz konusu olamaz. O masa noter değil.' şeklinde konuştu.Konuşmasını sürdüren Akşener, 'O masada bir tek 'Ben aday değilim' dedim. Bu bir feragattır. Bunu yaparken tek adayla, kazanacak adayla gitmenin, ucube sistemi en kısa sürede değiştirmek için mutlaka Cumhurbaşkanlığını kazanmak, bir de geçiş için, parlamentoya geçiş için ikili bir düzenek bu. Bunu savunmanın içindeki samimiyet anlaşılsın diye bir feragat yaptım. Hiç pişman değilim.' ifadelerini kullandı.