İstanbul'da adliye binasında yangın

İstanbul'da Büyükçekmece Adliyesi Ek Hizmet Binası'nın bahçesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Bina tahliye edilirken yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

İstanbul'da Büyükçekmece Adliyesi'nde yangın çıktı.Alevler, Büyükçekmece Adliyesi Ek Hizmet Binası'ndan yükseldi.İddiaya göre, adliye bahçesinde jeneratörlerin bulunduğu bölgedeki çöp, bilinmeyen bir nedenden dolayı tutuştu. Adliye binası tahliye edildi.Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.