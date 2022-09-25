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Mevsimin ilk karı yağdı

Erciyes Dağı, Uludağ, Rize, Bayburt, Ardahan ve Erzurum'un yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Ekleme: 25.09.2022 - 01:05 Güncelleme: 25.09.2022 - 01:28 / Editör: Ozge Selin
Mevsimin ilk karı yağdı
Türkiye'de hava sıcaklıklarının düşüşüyle birlikte yüksek kesimlerde kar yüzünü gösterdi.

Erciyes Dağı, Uludağ, Rize, Bayburt, Ardahan ve Erzurum'un yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Ardahan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü
Hava sıcaklığının düşmesiyle, Ardahan'da deniz seviyesinden 2640 metre yüksekliğindeki Sahara Geçidi ile 2550 rakımlı Ilgar Dağı'nın zirvesi beyaza büründü. Yetkililer buzlanma uyarısı yaptı.

Kar yağışıyla birlikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, yetkililer ilerleyen saatlerde oluşabilecek buzlanmaya karşı uyardı.

Erciyes Dağı ve Uludağ'da kar yağışı
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı ve Uludağ'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Kar yağışıyla beraber dağın 3 bin metreden yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı
Bayburt'ta etkili olan soğuk hava ve sağanağın ardından akşam saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü.

Erzurum ve Rize'de kar
Erzurum'un yüksek kesimleri mevsimin ilk karıyla birlikte beyaza büründü.

Sürücüler üzeri beyaza bürünün araçlarının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kar altında horon
Kar nedeniyle Rize'nin İkizdere ilçesindeki 2 bin 600 rakımlı Ovit Dağı ve 2 bin 300 rakımlı Çağrankaya ile Kaçkar Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 450 rakımdaki Samistal Yaylaları beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışını, bazı vatandaşlar tulum eşliğinde horon oynayarak kutladı.
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