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Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de elektrik ve plastik sanayi malzemelerinin bulunduğu bir depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında büyük çapta maddi hasar oluştu.

Ekleme: 25.09.2022 - 17:17 Güncelleme: 25.09.2022 - 17:18 / Editör: Ozge Selin
Kocaeli'de depo yangını
Yangın saat 15.00 sıralarında Sanayi Mahallesi'nde bulunan elektrik ve plastik sanayi malzemelerinin bulunduğu bir depoda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Depodan yükselen dumanları görenler durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Depoda bulunan malzemelerin yoğunluğu nedeniyle yangının kaynağına ulaşamayan itfaiye ekipleri, pencere camlarını kırarak müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle depoda büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'de depo yangını
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