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Adana'da 2 ilçede orman yangını

Adana'nın Feke ve Kozan ilçelerinde bilinmeyen nedenle orman yangınları çıktı. Ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.

Ekleme: 25.09.2022 - 17:20 Güncelleme: 25.09.2022 - 17:21 / Editör: Ozge Selin
Adana'da 2 ilçede orman yangını
Feke'ye bağlı Gedikli Mahallesi'nde ve Kozan'a bağlı Boztahta mahallelerindeki ormanda öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgelere Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı uçak, helikopter, çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.


Yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da 2 ilçede orman yangını
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