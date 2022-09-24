Marmara açıklarında deprem!

Marmara Denizi açıklarında AFAD'ın verilerine göre 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.1 olarak duyurdu.

Marmara Denizi açıklarında bir deprem meydana geldi. Sarsıntıya ilişkin AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi.AFAD'ın son depremler ekranında yer alan bilgilere göre, Marmara Denizi'ndeki depremin büyüklüğü 2.8. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise depremin büyüklüğü 3.1.Öte yandan depremin meydana geldiği nokta Büyükçekmece açıkları olarak bildirildi.