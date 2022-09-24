İstanbul’a Rus turist akını

Dünya çapında en çok turist alan illerden İstanbul’da Agustos ayında en fazla turistin devam eden Ukrayna-Rusya arasındaki savaş nedeniyle Rusya’da kısmı seferberlik ilan etmesi nedeniyle Rusya’dan turistlerin akın akın gelmesine neden oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise Agustos ayında İstanbul’a 1 milyon 665 bin 983 turistin geldiğini ilk sırayı Rusya’nın aldığını bunu Almanya, İran ve Sudi Arabistan turislerinin takip ettiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Yerlikaya açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Yerlikaya, 'İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu'na göre şehrimize; Ağustos ayında 1 milyon 665 bin 983 yabancı turist geldi. Bu yılın ilk 8 ayında şehrimize gelen yabancı turist sayısı 10 milyon 180 bin 789 oldu' dedi.Vali Yerlikaya İstanbul'a en çok Rus turistlerin geldiğini ifade ederken Rusları, Almanlar, İranlılar, Suudi Arabistanlılar ve ABD'lilerin takip ettiğini kaydetti.Ukrayna-Rusya arasındaki savaş nedeniyle Rusya'da kısmı seferberlik ilan etmesi nedeniyle Rusya'dan turistlerin Eylül ve Ekim ayında da akın akın gelmesinin beklendiği kaydedildi