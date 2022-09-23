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THY, Avrupa'nın en iyisi seçildi

Türk Hava Yolları (THY), 2022 Skytrax Dünya Havayolları ödül töreninde “Avrupa’nın En iyi Hava Yolu”, “Dünyanın En iyi Business Class İkram Servisi” ve “Güney Avrupa’nın En İyi Hava Yolu” ödüllerini almaya hak kazandı

Ekleme: 23.09.2022 - 17:03 Güncelleme: 23.09.2022 - 17:04 / Editör: Ozge Selin
THY, Avrupa'nın en iyisi seçildi
Londra'da tarihi Langham Oteli'nde düzenlenen Dünya Hava Yolları Ödüllerinde, Türk Hava Yolları 'Avrupa'nın En iyi Hava Yolu', 'Dünyanın En iyi Business Class İkram Servisi' ve 'Güney Avrupa'nın En İyi Hava Yolu' ödüllerine layık görüldü. Ödüller, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Japonca ve Çince dillerinde sunulan 2021/2022 anketinde 100'den fazla ülke vatandaşının temsil edildiği 14,32 milyon cevap değerlendirilerek, Havayolları arasında kazananlar Eylül 2021 ile Ağustos 2021 arasında online müşteri anketi ile belirlendi.

BİZE BU ÖDÜLLERİ LAYIK GÖREN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM
Törende ödülü alan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, 'Özel hizmet anlayışımızın daha önce de defalarca taltif edildiği bu ortamda yeniden bulunmaktan çok memnunuz. Türk Hava Yolları ailesi olarak bizi bu kıymetli ödüllere layık gören değerli misafirlerimize ve bu değerlendirmeyi somut hale getiren Skytrax ekibine teşekkür ederiz. Bizi rakiplerimizden ayıran ayrıcalıklı hizmet yaklaşımımız ile Türk Hava Yolları markasını dünyanın en iyisi yapma yolunda sağlam adımlar atmaya devam edeceğiz' dedi.

MEMNUNİYET DUYUYORUZ
Ödüller hakkında konuşan Skytrax CEO'su Edward Plaisted, 'Türk Hava Yolları'nı Dünya Havayolları Ödülleri'ndeki başarıları ve en rekabetçi marketlerden birinde kazandığı Avrupa'nın En İyi Havayolu Şirketi ödülü için tebrik ederiz. Ayrıca Türk Hava Yolları'nın DO&CO iş birliği ile uçak içi ikramlarındaki yüksek standartlarının Dünyanın En iyi Business Class İkram ServisiÖdülü ile taçlanmasından memnuniyet duyuyoruz' açıklamasında bulundu.

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