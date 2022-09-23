Şanlıurfa’da terör operasyonu: 4 tutuklu

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından YPG/PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda kent merkezinde 5 Suriye uyruklu gözaltına alındı.Bu kişilerin terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları ve yurt dışına kaçmayı planladıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden 4'ü tutuklandı, 1 kişi de ülkeden gönderildi.