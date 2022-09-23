KILIÇDAROĞLU ARTIK ADAY!

“Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Artık karar verin. Halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz? Benimle iseniz, benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum.'Kılıçdaroğlu bu sözlerle açık açık Cumhurbaşkanlığı adaylığını işaret etti.Vekillere isyan etti, bana zarar vermeyin önümü açın demiş oldu.CHP lideri adaylığını hiç bu kadar açıktan söylememişti.Bu sözler sonrası Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da “genel başkanımlayım” diye tweet attı.Böylelikle CHP'de adaylık tartışması sona erdi.Artık ne İmamoğlu'nun ne de Yavaş'ın adaylığı düşünülemez.Bütün oklar Kılıçdaroğlu'nu gösteriyor.CHP liderinin bu sözlerindeki sitem aslında Akşener ile iş tutan belediye başkanlarına da yönelikti.Yaylım ateşinden her biri nasibini almış oldu.BAŞBAKAN KİM OLACAK?Meral Akşener'in “ben başbakan olacağım” şeklindeki söylemlerini defalarca tekrarladığını biliyoruz.Oysa ki Akşener'in başbakan olabilmesi için;1-) Seçimlerde muhalefetin desteklediği ismin seçilmesi gerekiyor.2-) 2-3 yıl içinde parlamenter sisteme geçiş için ya meclis çoğunluğu sağlanmalı ya da referanduma gidilmeli.3-) Referandumda “evet” oyu kazanabilmeli.4-) Genel seçimlere gidilerek İyi Parti'nin birinci parti olması beklenmeli.5-) Eğer birinci parti olmazsa birinci partinin genel başkanının insiyatifiyle dönüşümlü başbakanlık istenmeli.6-) Birinci parti koalisyonu kuramazsa Cumhurbaşkanı'nın hükümeti kurma görevini Akşener'e vermesi gerekli.Yani Akşener'in başbakan olma ihtimali peşi sıra gelecek ihtimallere bağlı.Tam da bu çok zor diye düşünülürken Gelecek Partisi'nden Selçuk Özdağ ilginç bir çıkış yaptı.'Başbakanlık öncelikle bizim hakkımız. Meral Akşener, daha önce 'Başbakanlığa adayım' demişti. O önce konuştu, biz şimdi konuşuyoruz. Çünkü şimdi hak bizim. Çünkü bizim koltuğumuzu çaldılar' ifadelerini kullandı.Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, 'Akşener, bu durumu nasıl karşılar' sorusuna Özdağ, 'Meral Hanım 'Seçmen ne derse, sandıktan ne çıkarsa başımın tacı' demeyecek mi? Sandığa inanıyoruz. Milletimiz bize o zaman başbakanlığı yüzde 49 ile vermişti. Bir gece 'hülle' yaptılar. Adına da 'demokratik darbe' dediler. Şimdi diyoruz ki hak bizim. Milletimiz de hak teslimi yapar diye düşünüyoruz. Şimdi dayanışma halindeyiz, o zaman gelince yarışırız' yanıtını verdi.Bu sözlere diyecek tek şey “Altılı masada her şey daha yeni başlıyor…”