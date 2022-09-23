Giresun'da aile katliamı: 3 ölü!

Giresun’da boşanma aşamasında olduğu öğrenilen kişi, eşini, yengesini ve yengesinin kızını silahla vurarak öldürdü. Olay yerinde cinayette kullandığı silahla kafasına bir el ateş ederek ağır yaralanan katil zanlısı Nuri Çamur, hastaneye kaldırıldı.

Giresun'un Espiye ilçesi Merkez Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi Orman Sokakta meydana gelen olayda eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Nuri Çamur, eşinin kaldığı eve gitti.



Burada bir süre eşiyle tartışma yaşayan Nuri Çamur, belinden çıkardığı silahla eşi Dilek Çamur, yengesi Damla Çubukçu ve yengesinin kız kardeşi Ayşe Kılınç'a ateş etti.



Eşi Dilek Çubukçu, yengesi Damla Çubukçu ve yengesinin kız kardeşi Ayşe Kılınç olay yerinde hayatını kaybetti.



Katil zanlısı koca Nuri Çamur, daha sonra olay yerinde silahıyla kafasına sıktı.



Çevrede bulunan vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda Polis, Jandarma ve Sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk muayenede Dilek Çamur, Damla Çubukçu ve Ayşe Kılınç'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, silahıyla kafasına sıkan ve ağır yaralanan katil zanlısı Nuri Çamur hastaneye kaldırıldı.







Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.