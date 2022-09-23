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AK Parti’den Bağlar çıkarması

AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Metin Külünk ve AK Partili Diyarbakır Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, önce Karacadağ bölgesindeki vatandaşlarla bir araya geldi, ardında ilçe merkezinde belediye hizmetlerinin devam ettiği bölgelerde incelemelerde bulundu.

Ekleme: 23.09.2022 - 17:16 Güncelleme: 23.09.2022 - 17:16 / Editör: Ozge Selin
AK Parti’den Bağlar çıkarması
Karacadağ'a bağlı kırsal yerleşim yerlerindeki vatandaşlar, ilk kez belediyecilik alanında bu kadar hizmet aldıklarını ifade ederek memnuniyetlerini dile getirdi. Vatandaşların diğer kurumların sorumluluk alanına giren talepleri Külünk tarafından ilgili kurumların yetkililerin telefonla iletildi.


"BİZİM BELEDİYEDEN YANA HİÇBİR ŞİKAYETİMİZ YOK"

AK Parti Genel Merkezi tarafından başlatılan "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" kapsamında AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Metin Külünk ve AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun katılımıyla Bağlar'ın kırsal bölgeleri ve ilçe merkezinde vatandaş buluşmaları gerçekleştirildi.
Karacadağ bölgesinde yer alan Uzunbahçe Mahallesi'ne gelen Külünk ve Beyoğlu, burada vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Mahalle Muhtarı Faruk Adıgüzel ve mahalle sakinleri,bugüne kadar belediyenin sorumluluk alanına giren tüm hizmet taleplerinin mazeret üretilmeden yerine getirildiğini, Başkan Beyoğlu'nun tevazu ve gayretiyle kendilerinden tam not aldığını belirterek memnuniyetlerini ifade etti.

ASFALT YAPILAN BÖLGEDE MİNİ VATANDAŞ ZİRVESİ !

Külünk, diğer kurumların sorumluluk alanına giren diğer hizmetlerle ilgili olarak ise vatandaşların ilettiği talepleri telefonla aradığı kurumların yetkililerine aktardı. Mahallede bir eve misafir olan Külünk ve Beyoğlu, burada da vatandaşların çeşitli konulardaki taleplerini dinledi. Mahalle camisinde Cuma namazını vatandaşlarla beraber kılan Külünk ve Beyoğlu, ardında ilçe merkezine dönerek Bağcılar Mahallesi'ne Bağlı Demetevler bölgesinde devam eden asfalt çalışmalarını inceledi. Çevredeki vatandaşlarla sohbet eden Külünk,"Hüseyin Beyoğlu başkanımızın maşallahı var. Böyle bir başkanınız varsa hiçbir sorununun çözümünden yana endişeniz olmasın." dedi.


"BAĞLAR İÇİN HAYALLERİMİZİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜK"

Çözüm odaklı çalışarak son üç buçuk yılda gönül,sosyal ve hizmet belediyeciliği anlamında Bağlar'ı yakın zamana kadar hayal edilemeyen bir noktaya taşıdıklarını kaydeden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu,"Bizde vatandaşı oyalamak, bugünün işini yarına bırakmak yok. Anında müdahale ederek anlık çözümler geliştiriyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bağlar Belediyesi'ni de ziyaret eden Külünk, Başkan Beyoğlu tarafından ağırlandı. Külünk, ziyaretin ardında Başkan Beyoğlu, AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Ahmet Maruf Demir ile partinin gençlik ve kadın kolları kademesindeki yöneticilerinin katıldığı toplantı gerçekleştirdi.
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