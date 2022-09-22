Eylül ayı ekonomik güven endeksi 72,4 oldu

Tüketici güven endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 oranında arttı; ağustos ayında 72,2 olan endeks, eylül ayında 72,4'e çıktı.

Tüketici güven endeksinin artması olumlu bir gelişme olarak yorumlanıyor.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı tüketici güven endeksi açıkladı.TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 oranında arttı; ağustos ayında 72,2 olan endeks, eylül ayında 72,4 oldu.