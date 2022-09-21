Türkiye’nin en değerli 10 ilçesi belli oldu

Konut fiyatlarındaki artış Mayıs'ta yüzde 14,7 ile zirveyi görmesinin ardından düşüş eğilimine girdi.Kiralık konutlarda da Nisan'da yüzde 18,2 aylık değişimle zirve görüldü.Bu aydan sonra artış grafiği aşağı yönlü bir seyir izledi. Temmuz itibarıyla da tek haneli (yüzde 6) rakamlara düştü.Son veriler ise satılık ve kiralık konut için fiyat artışlarının devam ettiğini ancak artış hızının yavaşladığını gösteriyor.Satılık konutta en çok değer artışının olduğu iller arasında yüzde 259 ile İstanbul ilk sıralarda yer alıyor.Kiralık konutta ise artış oranı son bir yılda yüzde 223.Listede İstanbul'dan 7, İzmir, Muğla ve Antalya'dan birer ilçe yer aldı.Endeksa tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin en değerli ilçeleri ve fiyatları şöyle:10 - KAŞKaş'ta ortalama metrekare fiyatı 33 bin 175 TLKaş'ta ortalama konut fiyatı 5 milyon 938 bin 146 TL9 - ADALARAdalar'da ortalama metrekare fiyatı 33 bin 329 TLAdalar'da ortalama konut fiyatı 4 milyon 663 bin 960 TL8 - ŞİŞLİMetrekare fiyatı 34 bin 341 lira olan Şişli ise listede sekizinci sırada.Şişli'de ortalama konut fiyatı 3 milyon 880 bin 307 TL7- BEYKOZİstanbul'un Beykoz ilçesi 'en değerli ilçeler' sıralamasında yedinci sırada yer aldı.Beykoz'da metrekare fiyatı 37 bin 161 TL.Beykoz'da ortalama konut fiyatı 8 milyon 324 bin 64 TL6- BODRUMMuğla'nın Bodrum ilçesi listede altıncı sırada.Bodrum'de metrekare fiyatı 43 bin 610 lira.Bodrum'da ortalama konut fiyatı 6 milyon 148 bin 869 TL5- BAKIRKÖYBeşinci sırada Bakırköy ilçesi var.Bakırköy'de ortalama metrekare fiyatı 44 bin 035 TL.Bakırköy'de ortalama konut fiyatı 6 milyon 317 bin 424 TL4- KADIKÖYKadıköy'de ortalama metrekare fiyatı 44 bin 602 TL.Kadıköy'de ortalama konut fiyatı 6 milyon 130 bin 845 TL3- ÇEŞMEEn değerli üçüncü ilçe İzmir'in Çeşme ilçesi oldu.Çeşme'de konut fiyatları son 1 yılda yüzde 147 arttı.Çeşme'de ortalama konut metrekare fiyatı 45 bin 247 TL.Çeşme'de ortalama konut fiyatı 7 milyon 684 bin 340 TL2- BEŞİKTAŞTürkiye'nin en değerli ikinci ilçesi Beşiktaş oldu.Beşiktaş'ta ortalama konut metrekare fiyatı 61 bin 503 TL.Beşiktaş'ta ortalama konut fiyatı 9 milyon 2 bin 868 TL1-SARIYERTürkiye'nin en değerli ilçesi Sarıyer oldu.Sarıyer'de ortalama metrekare fiyatı 63 bin 45 TLSarıyer'de ortalama konut fiyatı 9 milyon 75 bin 312 TL