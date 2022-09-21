  • USD: 18,28 - 18,31
  • EURO: 18,30 - 18,33
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fahiş fiyata ‘yasal’ müdahale

Perakende Yasası’nda fahiş fiyatın önüne geçecek değişiklikler 1 Ekim’de açılacak Meclis’in öncelikli gündemi olacak. Buna göre ana tedarikçilere destek verilecek. Piyasada yeni aktörler teşvik edilecek. Perakendecilerin kâr marjı daraltılacak. Rekabet Kurumu yeni yetkilerle donatılacak ve zincir marketlere rekabeti bozan adımlar atmadan önce müdahale edebilecek.

Ekleme: 21.09.2022 - 10:50 Güncelleme: 21.09.2022 - 10:57 / Editör: Ozge Selin
Fahiş fiyata ‘yasal’ müdahalePerakende sektöründe yaşanan fiyat artışlarına karşı hükümet harekete geçiyor. Bu kapsamda Perakende Yasası'nda yapılması planlanan değişiklik, Meclis'in yeni yasama yılına başlamasıyla hükümetin öncelikli gündeminde olacak. Hükümet, düzenlemeyle fahiş fiyat artırımının önüne geçecek. Yapılacak değişikliğe göre, yaygın bir perakende ağının gelişimine imkan sağlanacak. Vatandaşa daha çok ulaşılabilir ve daha erişilebilir fiyatlardan temel ihtiyaçlarını karşılama imkanı oluşturulacak.

YURT DIŞINA AÇILANA TEŞVİK VERİLECEK
Piyasadaki tüm aktörlerin eş güdüm halinde karşılıklı hak ve menfaat ortamı gözetilecek. Kırılganlıklar minimalize edilecek. Muhtemel kırılma ortamlarında idareye aksiyonel ve hızlı davranma imkanı sağlanacak. Piyasada yer almak isteyen aktörlerin gelişimine fırsat tanıyacak düzenlemeler de yapılacak. Şirketlerin yurt dışına açılımları için imkan ve teşvikler verilecek. Tedarik zincirindeki akışı hızlandıracak aktörlerin güçlenmesi sağlanacak.

KÜÇÜK ESNAFA KORUMA
Yasa teklifi ile yapılacak düzenlemelerle yayılımı hızlandıracak adımlar da atılacak. Perakendedeki yayılımı, hızlı gelişimi artıracak mali düzenlemeler yapılacak. Yaygın ve erişilebilir perakende aktörlerinin kâr marjını daraltacak, ancak piyasa sirkülasyon ve hacmi büyütecek düzenlemeye gidilecek. Küçük esnafın ticari alanını korumak için de adımlar atılacak. Bu kapsamda, ana tedarikçilere hafta sonu saat sınırlaması getirilecek. İşletmelerle küçük esnafın bir arada olacağı alanda mesafe şartı aranacak.

Sektör temsilcileri ekimde dinlenecek
qapılacak düzenlemeyle, piyasada tam rekabete yakın bir düzen canlı tutulacak. Bu kapsamda Rekabet Yasası'nda yeni bir düzenleme yapılacak. Piyasadaki rekabeti sağlayan Rekabet Kurumu'na yeni yetkiler verilecek. Rekabet Kurumu, piyasada rekabeti bozucu davranış yapmadan önce olaya müdahale edebilecek. Piyasayı bozacak hareketler sezildiği anda müdahale imkanı tanınacak. Yasanın düzenlenmesi kapsamında eylül başında sektör temsilcileriyle bir araya gelinmişti. Ekim ayında da sektör temsilcileri ve STK'lar yeniden dinlenerek düzenlemeye son şekli verilecek.
İyi Parti ile DEVA Partisi arasında ekonomi koltuğu çekişmesi
MİT'ten Gara ve Metina'da PKK'ya şok baskın! Çok sayıda terörist etkisiz
Le Monde: Fransa'da artan enerji fiyatları fabrikaları kapanmaya götürdü
Sergey Şoygu'dan kısmi seferberlik açıklaması
Olaf Scholz: Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılma girişiminden rahatsızım
Saadet Partisi, Tunç Soyer'i eleştiren ilçe başkanını görevden aldı
CHP'li tacizcilerden mağdur kadına skandal tehdit: 'İki çocuğuna yazık ederim'
Milyonluk Forex vurgununda yeni detayları! Mesajlar ortaya çıktı: İnsanları böyle kandırmışlar
Putin'den dikkat çeken adım: Kısmi askeri seferberlik ilan etti
Başkan Erdoğan ile FIFA Başkanı Gianni Infantino arasında gülümseten diyalog...
Başkan Erdoğan'dan Reuters muhabirinin sorusuna çok net yanıt! O Biden, Ben de Erdoğan!
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile Başkan Erdoğan arasında o diyalog! 'Yapacağımız çok işler var'
Başkan Erdoğan Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üyeliğin sinyalini verdi! Hulki Cevizoğlu'ndan, Türkiye’nin dış politikasını eleştiren CHP’ye tepki! Muhalefet zihinsel kuraklık içinde
Tunç Soyer'i eleştiren Saadet Partili görevden alındı!
CHP'li İBB'den skandal hizmet sözleşmesi!
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih yazdı!
Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylık pası... Açık açık belirtti!
Başkan Erdoğan, BM kürsüsünden dünyaya 3 kare ile mesaj verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi'
Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak yanıt! 'Gönlümüzden geçen aday Mansur Yavaş'
O saatte sağanak yağış geliyor! Sonbahar kendini gösterdi! Meteoroloji uyardı! Gök delinecek...

O saatte sağanak yağış geliyor! Sonbahar kendini gösterdi! Meteoroloji uyardı! Gök delinecek...

Gölde balık tutarken karşısına çıktı: İki ağızlı iki başlı ve dört gözlü

Gölde balık tutarken karşısına çıktı: İki ağızlı iki başlı ve dört gözlü

Yargıtay: Yağma suçunda paranın azlığı önemli değil

Yargıtay: Yağma suçunda paranın azlığı önemli değil

Benzin fiyatlarını düşürecek sürpriz adım: 10 milyon varil birden satacak

Benzin fiyatlarını düşürecek sürpriz adım: 10 milyon varil birden satacak

EYT'de düğüm çözülüyor: Bu tarihe dikkat!

EYT'de düğüm çözülüyor: Bu tarihe dikkat!

TOKİ'de taksit artışı ne kadar olacak? Gerçek ortaya çıktı, algı çöktü

TOKİ'de taksit artışı ne kadar olacak? Gerçek ortaya çıktı, algı çöktü