Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,05 puan ve yüzde 0,25 değer kaybederek 3.269,45 puana geriledi.Bankacılık endeksi yüzde 1,19 ve holding endeksi yüzde 0,27 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,16'yla ticaret, en çok kaybettiren yüzde 1,26'yla gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.BIST 100 endeksi, dün bankacılık sektörü hisselerindeki toparlanmanın etkisiyle günü yüzde 2,44 artışla 3.277,50 puandan tamamladı.Bu arada Borsa İstanbul tarafından, BIST 50 endeksinde yer alan paylar için 14-20 Eylül'de uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da devam edeceği bildirildi.Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesi küresel piyasalarda dalgalı seyrin sürdüğünü söyledi.Yatırımcıların, Fed'in faiz kararının yanı sıra gelecek döneme ilişkin açıklayacağı projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasını yakından takip edeceğini vurgulayan analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yüzde 84 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artırmasının beklendiğini bildirdi.Analistler, bugünün veri gündeminde ise ABD'de 2. el konut satışlarının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.150 puanın destek, 3.340 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.