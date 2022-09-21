BAE, 20 adet Türk SİHA'sı satın aldı

Türkiye, insansız hava araçları teknolojilerinde bugün dünyanın en başarılı 3 ülkesinden biri…Hedef en zirveye çıkmak…Öyle ki dünyanın dört bir yanından Türk SİHA'larını almak için adeta yarışa giriliyor.Türkiye'nin kapısını son olarak Birleşik Arap Emirlikleri çaldı.Abu Dabi yönetimi, Türk Savunma şirketi Baykar üretimi olan silahlı insansız hava araçları hakkında Türk yetkililerle görüştü.Aylardır devam eden görüşmeler sonucunda BAE, Bayraktar TB2 SİHA'lardan toplu satın alım teklifinde bulundu.İlk etapta 120 adet SİHA talep eden BAE'ye, Baykar 20'sini sattı.SİHA'lar bu ay teslim edildi, ek talepler ise değerlendirilmeye alındı.Reuters'ın haberine göre kaynaklar ayrıca Suudi Arabistan'ın hem SİHA hem de kendi ülkesinde üretim yapabilmek adına fabrika kurulması talebinin bulunduğunu söyledi.Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, “BAE ile yapılan görüşmelerde hızlı bir şekilde 20 adet SİHA teslim edilmesi kararı alındı ve (SİHA'lar) verildi.” derken, üst düzey bir yetkili ise, “BAE'nin bir süredir SİHA alma talebi vardı. Şimdi bu SİHA'ların verilmesi durumu oldu. BAE'den ek talep de geldi bu konuda. Bunun da hızlı şekilde karşılanmasına çalışılacak.” dedi.Yetkili, BAE'nin son dönemde Türkiye'de yatırım yapma, şirket satın alma gibi alanlarla ciddi şekilde ilgilendiğini kaydederek, “Zaten somut bazı adımlar atıldı, bazı görüşmeler de halen devam ediyor. Karşılıklı olarak ekonomik alanda iş birliğinin gelişmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Bu da onlardan bir sonuç.” dedi.Aynı kaynak, Suudi Arabistan'ın hem SİHA talebinin olduğunu hem de Arabistan'a bir SİHA fabrikası kurulmasını istediğini belirtti ve şöyle dedi:“Fabrika kurulmasının birkaç çeşidi bulunuyor. Sıfırdan üretmekten montajın yapıldığı fabrikalara kadar. Baykar fabrika kurulması gibi taleplerde çok ciddi inceleme yapıyor. Biraz stratejik bir karar bu. Bu konuda talep ve görüşmeler var. Türkiye-Suudi Arabistan ile yatırımlar, swap gibi konularda bazı görüşmeler de yapıyor. Ama beklendiği kadar hızlı ilerlemiyor.”