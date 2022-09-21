Ankara'da bir kişi başına taşla vurularak öldürüldü

Bir kişi tartışma sırasında başına taşla vurularak öldürüldü. Katil zanlısı mahalle bekçisi tarafından yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Keçiören ilçesi Ufuktepe Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde, Murat Dadaş ile E.G. arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.G, taşla Dadaş'ın başına vurdu.E.G, olayı gören mahalle bekçisi tarafından yakalanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Hastaneye kaldırılan Dadaş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.Feci olayla ilgili soruşturma başlatıldı.