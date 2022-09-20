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Tefecilere operasyon: 16 gözaltı

Mersin’de insanlara yüksek faizle para vererek kendilerine 40 milyon lira haksız kazanç sağladıkları ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla 16 kişi şafak operasyonunda gözaltına alındı.

Ekleme: 20.09.2022 - 10:56 Güncelleme: 20.09.2022 - 10:56 / Editör: Ozge Selin
Tefecilere operasyon: 16 gözaltı
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ekonomik olarak zor duruma düşen insanlara yüksek faizle para vererek kendilerine 40 milyon lira haksız kazanç sağlayan ve tefecilik yapan şüphelilere yönelik şafak operasyonu yaptı.

Yapılan planlı ve projeli çalışmalarda, gerek tanık beyanları, gerek müşteki beyanları, gerekse diğer teknik imkânlarla yapılan uzun süren takip sonrası yapılan somut delillendirmelerde 17 şüphelinin 40 kişiyi mağdur ederek tefecilik suçunu işledikleri tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması, gözaltına alınması ve delillerin toplanması amacıyla ikamet ve işyerlerine yönelik 200 polisin katıldığı eş zamanlı operasyonda, 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, çek senet, çelik kasa ve doküman ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonda, ikamet ve işyerlerinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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