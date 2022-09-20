Mevlüt Çavuşoğlu, Antony Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya geldi.Bakan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere New York'ta bulunuyor.Bu kapsamda Çavuşoğlu, Blinken ile heyetlerin de katılımıyla bir görüşme gerçekleştirdi.Görüşmede, Türkiye'ye F-16 tedariki ve İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliklerinin gündemde olması bekleniyor.Masadaki diğer konuların, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Ermeni güçlerinin provokasyonları sonucu çıkan çatışmalar ve Yunanistan meselesinden oluşması öngörülüyor.