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Beyaz Gazete
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EPDK'dan Kılıçdaroğlu'na yalanlama!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Kılıçdaroğlu'nun “elektriğe çökme vergisi“ ifadesinin haksız bir itham olduğunu ve gerçekle hiçbir ilgisi bulunmadığını belirtti.

EPDK'dan Kılıçdaroğlu'na yalanlama!
Ekleme: 20.09.2022 - 16:15 Güncelleme: 20.09.2022 - 16:31 / Editör: Ozge Selin
EPDK'dan Kılıçdaroğlu'na yalanlama!
EPDK tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

'Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurumumuz tarafından çıkarılan Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği hakkındaki değerlendirmelerine ilişkin basın açıklamamız aşağıdadır.

Öncelikle belirmek isteriz ki Sn. Kılıçdaroğlu'nun düzenlememize yönelik kullandığı 'elektriğe çökme vergisi' ifadesi haksız bir ithamdır ve gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Zira lisanssız elektrik üretim uygulamasının hedefi, tüketilen enerjinin üretilmesi -yani ihtiyaç duyulan enerjinin- üretilmesidir. Bunun yöntemi, kuralları bellidir ve bu yolla sağlanan fayda herhangi bir şirket, kurum ya da kuruluşa değil 'bütün tüketicilere' yansıtılır.

Enerji tüketimi olmayan bir kişinin elektrik üretimi yapabilmesinin yöntem ve kuralları da bellidir. Kurumumuzdan lisans alan herkes dilediği kaynaktan elektrik üretimi yapabilme imkanına sahiptir.
Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği incelendiği takdirde hedefin tüketicilere yansıyacak ilave maliyetleri engellemek olduğu ve bu alanda yatırım yapanların önünü açan pek çok uygulamayı barındırdığı görülecektir. EPDK hiçbir yatırımcının ürettiği enerjiye çökmez, ya da yatırımından ötürü cezalandırmaz. Ancak lisanssız elektrik üretimi uygulamasının, kolay yoldan para kazanma yöntemi haline getirilmesine böylelikle gerçek tüketicilerin hakkının yenmesine de müsaade edilmeyecektir.

Kurum olarak düzenlememiz ile ilgili bütün muhataplarımızı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en doğru şekilde bilgilendirmeye devam edeceğiz.'
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