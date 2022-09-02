MSB: 3 terörist öldürüldüMSB: 3 terörist öldürüldü

Kahraman Türk Askeri şehidinin kanını yerde bırakmıyor...Terörle mücadelesini kararlılıkla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, inlerine kadar girdiği hainlerin leşini çıkarıyor.Milli Savunma Bakanlığı bugün, bir başarılı haberi daha duyurdu.İki farklı harekat bölgesinden gelen güzel haberde şu ifadeler kullanıldı;'Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli! Pençe-Kilit ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimli ve kararlıyız…'