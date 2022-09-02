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Borsa haftayı rekorlarla tamamladı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,55 kazançla 3.222,74 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.228,88 puana taşıdı.

Ekleme: 2.09.2022 - 19:07 Güncelleme: 2.09.2022 - 19:24 / Editör: Ozge Selin
Borsa haftayı rekorlarla tamamladı!BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 80,00 puan artarken, toplam işlem hacmi 79,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 8,02, holding endeksi yüzde 2,80 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, tek gerileyen ise yüzde 1,10 ile bilişim oldu.

ABD'de tarım dışı istihdam verisinin beklentileri aşmasıyla piyasalarda risk iştahı arttı.

ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta 315 bin kişi artarak önceki aya kıyasla yavaşlama göstermesine rağmen beklentilerin üzerine çıktı.

BIST 100 endeksi, bankacılık hisseleri öncülüğünde günü yüzde 2,55 kazançla 3.222,74 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.228,88 puana taşıdı.

Analistler, haftaya Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve Fed'in yayımlayacağı Bej Kitap raporunun piyasaların odağında bulunacağını dile getirdi.

Haftaya veri gündeminde ise yurt içinde enflasyon, Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde ve Japonya'da büyüme, Çin'de enflasyon, Almanya'da sanayi üretimi, Avrupa'da ve ABD'de açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) öne çıkacağını söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.300 seviyesinin direnç, 3.050 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,27 artmasını bekliyor.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,27) göre bir önceki ay yüzde 79,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 81,65'e yükseleceği hesaplanıyor.
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