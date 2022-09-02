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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılarla ilgili açıklamasına tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Bu milleti tamamen ahmak yerine koyup aldatmaktan başka bir şey değildir. KHK açıklamaları 2023 seçimlerine yönelik yalanlardır." dedi. Erdoğan, TİP'li Ahmet Şık'ın 'parti kapatma' sözlerine de değinerek, "Onun gücü AK Parti'yi kapatmaya yetmez. O kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın." dedi.

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ekleme: 2.09.2022 - 13:55 Güncelleme: 2.09.2022 - 14:58 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

KILIÇDAROĞLU'NA KHK TEPKİSİ: BÖYLE BİR YETKİSİ YOK

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

'Bay Kemal kendini buğday ambarında sanıyor. Yalan üstüne yalanlarına devam ediyor. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinin içerisinde, hakimlerin savcıların yetkisi onlara aittir. Bu milleti tamamen ahmak yerine koyup aldatmaktan başka bir şey değildir. KHK açıklamaları 2023 seçimlerine yönelik yalanlardır.

'ONUN GÜCÜ AK PARTİ'Yİ KAPATMAYA YETMEZ'

Bu zat zaten teröristin tekidir. Nasıl olduysa milletvekili olma şansını yakaladı. Ahmet Şık'ın soyadı şık ama kendisi neye benziyor bilmiyorum. Onun gücü AK Parti'yi kapatmaya yetmez. O kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın.

KILIÇDAROĞLU'NUN TEKNOFEST ZİYARETİ

Kendi vekili SİHA'ları terör örgütleri ile mukayese etti.

Baykar bu konuda başarılarının üstüne başarı kattı. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Mühimmatlar da çok önemli. Devlet olarak biz muhimmatları üreterek Baykar'a bu unsurları veren konumuna geldik.

Yerlilik oranımız yüzde 80'e çıktı.

'TÜRKİYE VARSA NATO GÜÇLÜ'

NATO manevrasını yaptığı her zamanki gibi. Türkiye ile beraber ayrı bir güç olduklarını ifade etti. Yunanistan'ın rahatsız olması, Yunanistan'ın NATO'ya olumsuz yaklaşım sunması Türkiye-NATO ilişkilerini zayıflatmaz. Yunanistan'ın NATO içinde kıymeti yok. Türkiye varsa NATO güçlü. Türkiye yoksa NATO güçlü değil.'
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