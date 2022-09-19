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Azerbaycan’dan Fransa’ya sert uyarı

Ermenilerin, Fransa’da bulunan Azerbaycan büyükelçiliğine yönelik saldırılarına kınama geldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenilerin büyükelçilik saldırısı dolayısıyla Fransa'ya nota verildiğini duyurdu.

Ekleme: 19.09.2022 - 17:13 Güncelleme: 19.09.2022 - 17:13 / Editör: Ozge Selin
Azerbaycan’dan Fransa’ya sert uyarı
Azerbaycan, Ermeni protestocuların Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğine düzenlediği saldırı nedeniyle Fransa'ya nota verdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın Bakü Büyükelçisi Zacharie Gross'un Bakanlığa çağrıldığı ve kendisine Paris Büyükelçiliğine yapılan saldırıyla ilgili notanın verildiği bildirildi.

'YASALARI AÇIK AÇIK İHLAL EDİYOR'

Gross'u kabul eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Paris Büyükelçiliğine yapılan saldırı ile Fransa yasalarının ve uluslararası hukuk normlarının açık ve ağır şekilde ihlal edildiğini belirtti.

Halefov, saldırı sırasında büyükelçilik binasında hasar meydana geldiğini, diplomatik misyonun faaliyetine ve çalışanların hayatlarına tehdit oluşturulduğuna dikkati çekerek, radikal Ermeni grupların saldırısının zamanında önlenmemesi nedeniyle itirazını ve üzüntüsünü ifade etti.

Saldırının her yönüyle araştırılması ve suçluların yargı önüne çıkarılmasını isteyen Halefov, büyükelçilik binasına verilen zararın tazminini talep etti.

Büyükelçi Gross, saldırının üzücü olduğunu belirterek, Azerbaycan'ın talebi doğrultusunda olayın hukuki olarak değerlendirilmesi için gerekli adımların atılacağını vurguladı.
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