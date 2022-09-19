Akhisar'da çıkan orman yangını söndürüldü
Gökçeahmet Mahallesi'nde bulunan ormanda çıkan yangın, 2 saatlik mücadele sonucunda kontrol altına alındı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde orman yangını çıktı.
Gökçeahmet Mahallesi'nden yükselen alevler, ekiplere ihbar edildi.
Bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 2 uçak, 16 arazöz ve 4 su tankeri ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın 2 saatlik mücadeleyle söndürüldü
Ekipler tarafından yaklaşık 2 saatlik müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı.
İHA'nın haberine göre, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.