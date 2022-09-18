Yanan mobilya atölyesi hurdaya döndü

Edinilen bilgiye göre yangın, 16.00 sıralarında Buca ilçesi Seyhan Mahallesi 630/2 Sokak'ta bulunan mobilya atölyesinde çıktı. İddiaya göre, yangının iş yerinin terasında yakılan mangal nedeniyle çıktığı öne sürüldü. Dumanları gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın, mobilya atölyesinin bitişiğindeki atölyelere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sonucu, 3 katlı işyerinde madde hasar bulunurken mobilya atölyesi kullanılmaz hale geldi.Çevredeki esnaflardan Sabri Yıldırım, “Esnaf arkadaşlarımızdan bir tanesinin dükkanı yandı. Biz yan taraftaydık alevleri gördük. Hemen itfaiyeyi arayalım dedik ama itfaiye gelmişti. Arkadaşımızın Allah yardımcısı olsun. Üzgünüz, bir daha böyle olaylar olmaz inşallah” diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.