Şehidimizin kanı yerde kalmadı

Şanlıurfa'daki hain terör saldırısında 1 askerimizin şehit olmasının ardından Suriye'deki hedefler ateş altına alındı. Milli Savunma Bakanlığı, 12 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.Şanlıurfa'daki hain terör saldırısında 1 askerimizin şehit olmasının ardından Suriye'deki hedefler ateş altına alındı. Milli Savunma Bakanlığı, 12 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama;Suruç/Şanlıurfa hududunda 18 Eylül 2022 tarihinde teröristlerce yapılan roketatar tacizi sonucunda, kahraman silah arkadaşımız Ulş. Söz. Er İsmet AYBEK şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhâl hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır.Bölgede tespit edilen hedefler derhâl ateş altına alınmış, bölgede ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz.