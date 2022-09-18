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MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ekleme: 18.09.2022 - 10:57 Güncelleme: 18.09.2022 - 10:58 / Editör: Ozge Selin
MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Teröristler için kaçınılmaz son belli! Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek' denildi.
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