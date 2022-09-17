Avrupalılar evde doğalgaz vanasını kapatıyor

Avrupa büyüyen bir enerji kriziyle karşı karşıya. Vatandaşlar ve sanayi şirketleri, artan enerji maliyetleriyle mücadele için vanaları kısmaya başladı. Geçtiğimiz ay Hollanda'da hızla artan enerji maliyetleri aylık elektrik faturalarını 400 ila 600 euro arasında artırdı.Belçika'da eylül ayında yeni sözleşme yapacak bir ailenin yıllık elektrik faturası 3 bin 256 euro olacak. Belçika'da geçen yılın aynı döneminde yıllık elektrik fatura ortalaması 1.051 euroydu. Böylece, ülkede elektrik faturaları bir yılda 3 kat yükseldi.YÜZDE 40'I FATURAYI ÖDEYEMEZAlmanya'da geçen yıl megavat başına 85 euro olan elektrik maliyeti 610 euroya çıktı. Artan enerji faturalarına öfkeli Almanlar, hayal kırıklıklarını gidermek için tedarikçilerini arıyor.Almanya'da en büyük enerji şirketi konumundaki E.ON'daki müşteri hizmetleri personeli ve diğer enerji tedarikçileri, faturalarının neden aniden yükseldiğini veya daha yüksek ödemeleri nasıl finanse edebileceklerini öğrenmek isteyenlerin aramalarına cevap verdiklerini belirtiyor.Yerel hizmetler kuruluşu VKU'nun Başkanı Ingbert Liebing, 'Müşteri hizmetleri merkezlerinde giderek daha fazla umutsuz müşteriye sahibiz. Bazıları hayal kırıklığından saldırganlaşıyor, diğerleri gözyaşları içinde ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor' dedi. ARD yayıncısı tarafından yapılan bir ankete göre, Almanların neredeyse yüzde 40'ı bu kış elektrik ve gaz faturalarını ödeyemeyecek.BİR YILDA ÜÇ KAT ARTTIBelçika'da enerji düzenleyici kurumu Vreg, ortalama bir ailenin yıllık elektrik ve doğalgaz tüketimlerine ödeyecekleri güncel rakamları içeren verileri paylaştı. Buna göre, Belçika'da yeni elektrik ve doğal gaz sözleşmesi yapacak ortalama bir ailenin yıllık elektrik faturası 3 bin 256 euro, doğalgaz faturası da 5 bin 954 euro olacak. Geçen yılın aynı döneminde elektrik fatura ortalaması 1.051 euroydu. Böylece, elektrik faturaları 1 yılda 3 kat yükseldi.MAAŞIN BEŞTE BİRİ ENERJİYEİngiltere'de 2023 tahminleri de krizin daha da derinleşeceğini gösteriyor. Nisan 2023'teki enerji faturalarının Birleşik Krallık için ortalama 6 bin sterlini aşması bekleniyor. Hanehalkı, Ekim 2021'den bu yana yüzde 400'ün üzerinde bir artış yaşadı.Birleşik Krallık hane halkı için gaz ve elektriğe harcanabilir gelir önümüzdeki bahara kadar yüzde 6'dan yüzde 21'e çıkacak. 2 bin 70 İngiliz yetişkin üzerinde yapılan bir ankete göre, halkın yarısından fazlasının enerji krizinin 2023 ve 2024'te süreceğine inanıyor. En az iki veya daha fazla yıl süreceği öngörülüyor.25 YILIN EN YÜKSEĞİ, ÇİFT HANEYE ÇIKTIEuro Bölgesi'nde, ağustosta yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle yüzde 9.1'e çıkarak rekor kırdı. Temmuzda yıllık enflasyon yüzde 8.9'du.Ağustosta enflasyon, son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyede… AB'de de temmuzda yüzde 9.8 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 10.1 oldu. Söz konusu enflasyon oranı geçen yılın ağustos ayında AB'de ise yüzde 3.2 olarak ölçülmüştü. AB üyesi 27 ülkenin 15'inde enflasyon çift haneye ulaştı.ENFLASYON KONTROLDEN ÇIKABİLİRAlmanya Maliye Bakanı Christian Lindner, ülkede enflasyonun kontrolden çıkabileceği uyarısında bulundu. Bakan, 'Temel endişem, enflasyonun sabit kalabilmesi, kalıcı olarak dörtnala gitmesi ve onu kontrol altına alamamanızdır. Enflasyon en büyük risk çünkü yoksullaşmaya yol açıyor, yeni yatırımları caydırıyor. Enflasyonla mücadele büyük bir önceliktir' dedi.DUŞ BAŞLIKLI ELYSEEFransa'da enerji krizinin elektrik ve doğalgaz kesintilerine yol açması durumunda halkın banyo yapma sıkıntısı yaşayacağına dikkati çekmek için hazırlanan fotomontajlı 'duş başlıklı Elysee Sarayı' afişi gündem oldu.Son dönemde yaptığı afişlerle adından söz ettiren Michel-Ange Flori, Elysee Sarayı'na duş başlığından suyun aktığı ve üzerinde 'Bu kış Fransızlar duş almak için Elysee'ye gidecek' ifadeleri yazılı fotomontajlı afişi, 'Şatonun sabun vermediğini lütfen unutmayın!' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.