Meteoroloji açıkladı: Hafta sonuna dikkat

Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı.Cezayir üzerinden gelen çöl sıcaklıkları bugün Ege, Akdeniz ve Marmara'da etkili olmaya başlayacak. 16 Eylül cumartesi gününden itibaren tüm yurtta etkili olması beklenen çöl sıcaklıklarıyla birlikte hava sıcaklıkları 33-35 dereceleri görecek.Çöl sıcaklıklarıyla birlikte çöl tozu da gelecek. Sıcaklıklar 35 dereceye çıkacak.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.Hafta sonu tüm yurtta çöl sıcaklıkları etkili olacak. Marmara bölgesinde pazar günü çöl sıcaklıkları yerini serin ve yağışlı havaya bırakırken doğu bölgelerinde çöl sıcaklıkları salı gününe kadar devam edecek. Karadeniz'de salı gününden itibaren yağışlı hava bekleniyor16 EYLÜL CUMA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?17 EYLÜL CUMARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?18 EYLÜL PAZAR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?19 EYLÜL PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?