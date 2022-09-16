Meteoroloji açıkladı: Hafta sonuna dikkat
Hava sıcaklığının, Marmara Bölgesi'nden başlayarak tüm yurtta, bugünden itibaren mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Cezayir üzerinden gelen Çöl sıcaklıkları hafta sonu bütün yurtta etkili olacak.
Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı.
ÇÖL SICAKLARI GELİYOR
Cezayir üzerinden gelen çöl sıcaklıkları bugün Ege, Akdeniz ve Marmara'da etkili olmaya başlayacak. 16 Eylül cumartesi gününden itibaren tüm yurtta etkili olması beklenen çöl sıcaklıklarıyla birlikte hava sıcaklıkları 33-35 dereceleri görecek.
ÇÖL TOZU UYARISI
Çöl sıcaklıklarıyla birlikte çöl tozu da gelecek. Sıcaklıklar 35 dereceye çıkacak.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.
HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Hafta sonu tüm yurtta çöl sıcaklıkları etkili olacak. Marmara bölgesinde pazar günü çöl sıcaklıkları yerini serin ve yağışlı havaya bırakırken doğu bölgelerinde çöl sıcaklıkları salı gününe kadar devam edecek. Karadeniz'de salı gününden itibaren yağışlı hava bekleniyor
16 EYLÜL CUMA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
17 EYLÜL CUMARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
18 EYLÜL PAZAR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
19 EYLÜL PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?