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Mersin'de terör operasyonu: 2 gözaltı

Mersin’de Jandarmanın düzenlediği operasyonda, PKK terör örgütünün Suriye uzantısı PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütüne üye olduğu tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına alındı.

Ekleme: 16.09.2022 - 09:53 Güncelleme: 16.09.2022 - 09:54 / Editör: Ozge Selin
Mersin'de terör operasyonu: 2 gözaltı
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin ili Akdeniz ilçesinde Jandarma ekiplerince belirlenen iki ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, silahlı terör örgütü üyesi olduğu ve bir dönem örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 kadın şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon düzenlenen şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda dijital malzeme ve dokümana Jandarma tarafından el konulurken, yakalanan 2 şüpheli işlemleri tamamlanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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