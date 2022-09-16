KPSS’de yeni takvim başlıyor

Devlet kurumlarında memur olmak için her yıl yaklaşık 1 milyonun üzerinde adayın katıldığı Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) 31 Temmuz'da yapılan lisans oturumları, soruların sızdırıldığı iddiasıyla iptal edilmişti. Sınav, bu hafta sonu pazar günü düzenlenecek. Sonraki haftalarda da 6, 7 ve 14 Ağustos'ta yapılamayıp ertelenen oturumlar gerçekleşecek. Bu nedenle yaz boyunca test çözmek zorunda kalan adaylar, son hazırlıklarını yaparak tekrar sınava girecekler.ÖSYM'nin takvimine göre KPSS Lisans'ın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül'de, Alan Bilgisi oturumları ise 24-25 Eylül'de düzenlenecek. Sınava giriş belgeleri ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden edinilebilecek.ÖSYM tarafından 31 Temmuz'da gerçekleştirilen KPSS Lisans'ta bazı soruların Yediiklim Yayınları'nın deneme testlerinde çıkan sorularla benzer olduğu iddiası, gündeme bomba gibi düşmüş bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) konuyu inceleme talimatı vermişti. İnceleme sonrasında DDK, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş, başsavcılık da soruşturma açmıştı. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu (YÖK) inceleme başlatmıştı. Bu gelişmelerin ardından sınav iptal edildi.DDK'ın KPSS'ye yönelik incelemeleri bir ayı aşkın zamandır sürüyor. Hazırlanan ön raporda 3 sorunun birebir aynı olduğu tespit edilirken, bu soruların cevap şıklarının örtüştüğü, 10 sorunun da benzerlik gösterdiği belirlendi. YÖK Başkanı Erol Özvar ise dün yaptığı açıklamada incelemeleri tamamladıklarını, sonuçların bir haftaya veya 15 güne kadar paylaşılacağını kaydetti.Soruşturmalar ve incelemeler sürerken ÖSYM'nin kullandığı soru havuzu da değiştirilerek, yeni sorular havuza dahil edildi. 18 Eylül'de yapılacak sınava dair hazırlık süreci de DDK'nın denetiminde. Mevcut sistemi inceleyen kurum, olası revizyonla nasıl daha iyi hale getirilebileceğine dair raporda da önerilere yer verecek. DDK müfettişlerinin incelemelerini tamamlamasının ardından rapor yazım aşamasına geçilecek.