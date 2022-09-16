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Koray Kırcı, İstanbul Challenger’da yarı finalde

TED Spor Kulübü’nde bu sene 74’üncüsü düzenlenen Istanbul Challenger TED Open’da milli tenisçi Koray Kırcı adını yarı finale yazdırdı.

Ekleme: 16.09.2022 - 17:29 Güncelleme: 16.09.2022 - 17:31 / Editör: Ozge Selin
Koray Kırcı, İstanbul Challenger’da yarı finalde
Sert zeminde gerçekleşen organizasyona wild card ile katılan 24 yaşındaki Koray ilk turda Gürcü tenisçi Aleksandre Metreveli'yi, ikinci turda dünya eski 7 numarası İspanyol tenisçi Fernando Verdasco'yu yenerek çeyrek finale ilerledi. Çeyrek finalde turnuvanın 7 numaralı seri başı Avusturyalı tenisçi Sebastian Ofner ile karşılaşan Kırcı ilk seti 4-6 kaybetti. İkinci seti 6-3 kazanarak maçı final setine taşıyan Kırcı, final setinde 0-3 geriden gelip seti 6-3 kazanarak maçı 2-1 kazanmayı başardı.


Kariyerinin ilk Challenger galibiyetini Istanbul Challenger TED Open'da elde eden Kırcı, son dörde adını yazdırdığı turnuvanın yarı finalinde yarın Çek raket Lukas Rosol ile karşılaşacak.


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