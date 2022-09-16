Koray Kırcı, İstanbul Challenger’da yarı finalde
TED Spor Kulübü’nde bu sene 74’üncüsü düzenlenen Istanbul Challenger TED Open’da milli tenisçi Koray Kırcı adını yarı finale yazdırdı.
Sert zeminde gerçekleşen organizasyona wild card ile katılan 24 yaşındaki Koray ilk turda Gürcü tenisçi Aleksandre Metreveli'yi, ikinci turda dünya eski 7 numarası İspanyol tenisçi Fernando Verdasco'yu yenerek çeyrek finale ilerledi. Çeyrek finalde turnuvanın 7 numaralı seri başı Avusturyalı tenisçi Sebastian Ofner ile karşılaşan Kırcı ilk seti 4-6 kaybetti. İkinci seti 6-3 kazanarak maçı final setine taşıyan Kırcı, final setinde 0-3 geriden gelip seti 6-3 kazanarak maçı 2-1 kazanmayı başardı.
Kariyerinin ilk Challenger galibiyetini Istanbul Challenger TED Open'da elde eden Kırcı, son dörde adını yazdırdığı turnuvanın yarı finalinde yarın Çek raket Lukas Rosol ile karşılaşacak.