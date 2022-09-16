Koray Kırcı, İstanbul Challenger’da yarı finalde

Sert zeminde gerçekleşen organizasyona wild card ile katılan 24 yaşındaki Koray ilk turda Gürcü tenisçi Aleksandre Metreveli'yi, ikinci turda dünya eski 7 numarası İspanyol tenisçi Fernando Verdasco'yu yenerek çeyrek finale ilerledi. Çeyrek finalde turnuvanın 7 numaralı seri başı Avusturyalı tenisçi Sebastian Ofner ile karşılaşan Kırcı ilk seti 4-6 kaybetti. İkinci seti 6-3 kazanarak maçı final setine taşıyan Kırcı, final setinde 0-3 geriden gelip seti 6-3 kazanarak maçı 2-1 kazanmayı başardı.Kariyerinin ilk Challenger galibiyetini Istanbul Challenger TED Open'da elde eden Kırcı, son dörde adını yazdırdığı turnuvanın yarı finalinde yarın Çek raket Lukas Rosol ile karşılaşacak.