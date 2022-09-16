Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetine icabetle Şanhay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne Özel Konuk olarak katılmak üzere Semerkant'ta.Buradaki resmi temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sona erdi.Erdoğan ve Putin'in zirvenin düzenlendiği kongre merkezindeki görüşmesi 40 dakika sürdü.Özbekistan'daki ikili görüşmelerine Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile başlayan Erdoğan; Pakistan Başbakanı Şerif, Çin Devlet Başkanı Cinping, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa, Hindistan Başbakanı Modi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve son olarak Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü.Liderlerle yapılan ikili görüşmelerde bölgesel konular ve iki ülkenin ilişkileri değerlendirildi. Tüm görüşmeler, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki durağı Amerika Birleşik Devletleri olacak. New York'ta, Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu'na katılacak.20 Eylül'de Genel Kurul'a hitap etmesi beklenen Erdoğan; Rusya-Ukrayna savaşından tahıl sevkiyatına, terörle mücadeleden Yunanistan ile yaşanan gerilime kadar pek çok kritik başlıkta dünyaya mesajlar verecek. Türkiye'nin kırmızı çizgilerini dile getirecek.Erdoğan'ın liderlerle dirsek teması New York'ta da sürecek. Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında birçok devlet ve hükümet başkanı ile yüz yüze görüşecek.