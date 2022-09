Ankara Mamak'ta Başkan Erdoğan ile sohbet eden gençler: Sanki arkadaş gibi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, önceki gün Ankara Mamak Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde düzenlenen 105 yeni yurt binası açılışı töreninde, 'Aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacak' dedi.Bu müjde gençleri sevindirdi. Törende Erdoğan'la sohbet etme imkânı bulan üniversite öğrencileri konuştu. Sabah'ta yer alan habere göre, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi olan Beyza Balcı (22), 'Cumhurbaşkanımızla sohbet etmek hiç hayal edebileceğim bir şey değildi. Yanında oturmak onun sohbetine şahit olmak çok farklı bir duyguydu. Yurt ücretlerinin bu yıl da artırılmaması müthiş. Yurdun öğrenci temsilcisiyim. Yurdumdan çok memnunum' dedi.Balcı, 'Öğrencilik hayatım boyunca GSB yurtlarında kaldım. Biz öğrencilere her geçen yıl tanınan imkânlar arttı. Bulunduğumuz yurt bundan iki sene önceye kadar depreme karşı güvensiz, eski ve hiçbir sosyal imkânı bulunmayan bir yurttu.Yurdumuz yıkıldı ve biz mezun olmadan yeni yurdumuz tamamlandı. Söz verildiği gibi muhteşem bir yurt inşa edildi. Odalar yenilendi, konfor artırıldı, her odaya banyo ve tuvaletler eklendi. Devletimizin gençlere sunduğu imkânlar son derece iyi' diye konuştu. Ayşegül Akpınar (21) ise, 'Cumhurbaşkanımız 'Nerede okuyorsun, nerede yaşıyorsun?' diye sordu. Bize yurtlarla ilgili bilgi verdi. Kaldırılan harç paraları ile ilgili bilgilendirme yaptı. Yurtlarımızın kapasitesini, nasıl yaşadığımızı, bir şikâyetimiz olup olmadığını sordu. Samimiydi, sanki arkadaşımız gibi sohbet etti. Cumhurbaşkanımızla bir araya gelmeyi hayal edemezdim. Benim için çok güzel bir an ve anı oldu' dedi.Akpınar, 'Seyahatsever programıyla Samsun'da harika 4 günlük tatil yaptım. Bartın Üniversitesi öğrencisiyim. Seyahatsever projesi sadece bu yıla özel kalmasın, her yıl geliştirilerek devam etsin. Programın bize maddi ve manevi katkısı oldu, bunun devamlılığını istedim. Gençlere sunulan imkânlardan son derece memnunum. Yurt ücretlerine gelecek zammı iptal etti Cumhurbaşkanımız. Bu bizleri çok mutlu etti. Her yıl bizim burs ve kredilerimiz artıyor. Ankara Mamak'ta Ben burs alan bir öğrenciyim, burs hayatımdaki en büyük kolaylıklardan biri. Olmasaydı ne yapardım bilmiyorum' ifadelerini kullandı.