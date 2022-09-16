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Beyaz Gazete
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Adana’da orman yangını

Adana'nın Karaisalı ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ekleme: 16.09.2022 - 16:57 Güncelleme: 16.09.2022 - 16:58 / Editör: Ozge Selin
Adana’da orman yangını
Adana Salbaş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 3 uçak, çok sayıda arazöz ve personel sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

ALADAĞ KONTROL ALTINA ALINDI

Öte yandan Aladağ ilçesi Dölekli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter, çok sayıda arazöz ve personel sevk edildi. Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
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