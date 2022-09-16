Adana’da orman yangını

Adana Salbaş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 3 uçak, çok sayıda arazöz ve personel sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.ALADAĞ KONTROL ALTINA ALINDIÖte yandan Aladağ ilçesi Dölekli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter, çok sayıda arazöz ve personel sevk edildi. Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.