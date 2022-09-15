500 bin konut, 250 bin arsa ve 50 bin iş yeri kampanyasına ilgi ilk günden zirve yaptı. Başvuru saati başlar başlamaz, saat 00.01 itibarıyla e-Devlet’e girişler kilitlendi. Dün başvuru sayısı 800 bine yaklaştı. ‘İlk Evim İlk İş Yerim’ kampanyası en çok gençleri ve emeklileri sevindirdi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en kapsamlı sosyal konut projesi için başvurular başladı.Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları açıklanan projenin adı 'İlk Evim, İlk İş Yerim' olarak açıklandı.500 bin konutlu proje için vatandaşlar dün sabah saatlerinden itibaren bankalara akın etti.Projeye ilk gün başvuranların sayısı 865 bine ulaşırken, son gelen bilgilere göre ikinci günde ise başvuru sayısı 1 milyonu geçti.Sosyal konuta başvuranların sayısı 2 nci günden 1 milyonu geçti #1'14 Eylül- 31 Ekim 2022' tarihleri arasında kabul edilen başvurular, e-Devlet üzerinden '28 Ekim' tarihinde sona erecek.Başvurular, yoğunluğu önlemek amacıyla T.C. numarasının son hanesine göre kademeli yapılıyor.Bu kapsamda; 'T.C. kimlik numarasının son hanesi; 0 olan vatandaşlar 14 Eylül Çarşamba günü başvuru yaparken, 2 olan vatandaşlar 15 Eylül Perşembe, 4 olan vatandaşlar 16 Eylül Cuma, 6 olan vatandaşlar 17 Eylül Cumartesi, 8 olan vatandaşlar 18 Eylül Pazar günü' başvuru yapabilecek.19 Eylül tarihinden itibaren ise sınırlama olmaksızın başvurular alınacak.