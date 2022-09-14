Kripto para piyasası ağır yara aldı

Kripto para piyasası geçtiğimiz gün saat 15.30’dan sonra büyük kayıp yaşadı. Bitcoin yüzde 11’den fazla değer kaybetti. Peki kripto paralar neden düştü? İşte detaylar...

7 Eylül tarihi itibarıyla yükselişe geçen ve geçtiğimiz gün 22 bin 799 dolar seviyesine kadar prim yapan Bitcoin saat 15.30’dan sonra gerçekleşen yoğun satışın etkisiyle birlikte tepetaklak oldu. Bitcoin saat 15.30 sonrası yüzde 11.3’ün üzerinde gerileme göstererek 19 bin 860 dolara geriledi.



PİYASADA 100 MİLYAR DOLAR BUHAR OLDU



Dünkü sert düşüş sonrası kripto paraların toplam sermaye değeri 1 trilyon dolar seviyesinin altına sarktı. 941 milyar dolar düzeyine kadar inen dijital varlıkların toplam piyasa değeri 1 günlük zaman dilimini içerisinde 100 milyar dolar buharlaşmış oldu.



KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR?



Geçtiğimiz gün kripto para piyasasını etkileyen en önemli gelişme ise ABD’de açıklanan kritik veri oldu. Saat 15.30’da ABD’de ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 8.3 oranında arttı. Piyasa beklentisi ise yüzde 8.1 yükseliş olacağı yönündeydi.



Tüketici fiyatları temmuz ayında yıllık bazda yüzde 8.5 oranında yükselmişti.



Aylık bazda ise tüketici fiyatları yüzde 0.1 oranında yükseldi. Piyasa beklentisi ise yüzde -0.1 oranında artış olacağı şeklindeydi.



ABD’de enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin etkisiyle birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan toplantıda faiz oranını daha sert yükselteceği beklentileri kuvvetlendi.



ABD’de enflasyonun hedeflenen seviyenin üzerinde gerçekleşmesi Fed’i sıkı para politikası uygulamaya zorluyor. Fed’in faiz artışlarına devam etmesinin etkisiyle birlikte kripto paralar ve hisse piyasaları gibi riskli varlıklarda büyük kayıplar görülüyor.



Özellikle son dönemde Fed’in para politikası piyasalar üzerindeki fiyatlamalara büyük etki ediyor. Fed’in sert faiz artışını sürdüreceği beklentisi doların küresel çapta güç kazanmasında etkili oluyor. Doların yükseliş göstermesiyle birlikte kripto para birimleri üzerinde baskı artıyor.



ABD HİSSELERİNDE 2 YILIN EN KÖTÜ PERFORMANSI



Geçtiğimiz gün ABD borsalarında endeksler sert düşüş kaydederek son 2 yılın en kötü performansını sergiledi. Dow Jones endeksi yüzde 3,94, S&P 500 endeksi yüzde 4,32, Nasdaq endeksi yüzde 5,16 değer kaybetti.



ABD borsaları ile Bitcoin arasındaki pozitif yönlü korelasyon halen sürüyor. ABD borsalarında endekslerin sert kayıp göstermesiyle birlikte geçtiğimiz gün dijital varlıklarda baskı arttı.



ETHEREUM’DA SERT KAYIP



Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum fiyatı ise saat 15.30’dan sonra kısa süre içerisinde büyük kayıp gösterdi. Ethereum yüzde 9’dan fazla gerileme kaydederek 1560 dolara indi.



BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?



Bitcoin bugün pivot seviye olan 20 bin doların üzerinde hareketini sürdürüyor. Lider coin şu dakikalarda 20 bin 239 dolardan işlem görürken, Ethereum ise 1611 dolar seviyesi civarında hareket ediyor. Kripto paraların toplam sermaye değeri ise 958 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.