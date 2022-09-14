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Beyaz Gazete
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Beylikdüzü'nde dehşet veren kaza

Beylikdüzü’nde altgeçitte bir aracın çarptığı yaya, başka bir aracın altına girerek 350 metre sürüklendi. Şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, aracın altında ceset olduğunu bilmeden ilerleyen sürücü ve şahsa çarpan adam ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Ekleme: 14.09.2022 - 12:47 Güncelleme: 14.09.2022 - 13:06 / Editör: Ozge Selin
Beylikdüzü'nde dehşet veren kazaOlay, saat 09.30 sıralarında E-5 Beylikdüzü altgeçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E-5'te yürüyen Volkan Özkan bir anda yola çıktı. E-5'te seyreden 34 NT 8571 plakalı araç, Özkan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Özkan, bu kez de seyir halindeki 34 RZ 9401 plakalı hafif ticari aracın altına girdi. Ancak aracın sürücüsü Özkan'ı fark etmeyince yola devam etti. Yaklaşık 350 metre ileride bir akaryakıt istasyonunda vatandaşların uyarısıyla duran sürücü, adeta şok yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Araç altından çıkartılan Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, olay yerine gelen ekipler olayla ilgili çalışma başlattı. Kazaya karışan sürücüler emniyet güçleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, araçları ise otoparka çekildi.
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