TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 12 Eylül mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2 Eylül askeri darbesinin 42'nci yılına ilişkin yaptığı açıklamada, "Siyasi tarihimizin kara lekesi 12 Eylül'ün yıl dönümünde, millet iradesini hedef alan, bütün darbe ve darbe girişimlerini bir kez daha lanetliyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'daki hesabından, 12 Eylül askeri darbesinin 42'nci yılına ilişkin yaptığı açıklamada, "Siyasi tarihimizin kara lekesi 12 Eylül'ün yıl dönümünde, millet iradesini hedef alan bütün darbe ve darbe girişimlerini bir kez daha lanetliyoruz.



"AZİZ MİLLETİMİZ DARBECİLERE GEÇİT VERMEYECEKTİR"



Aziz milletimiz, evlatlarını kendinden koparan hain ve iş birlikçi darbecilere ve birliğimizi tehdit edenlere geçit vermeyecektir" dedi.